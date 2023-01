Gegen 5 Uhr hat ein Hauseigentümer am Montag plötzlich zwei Schafe vor seinem Anwesen in der Kirchheimer Straße in Dackenheim entdeckt, berichtet die Polizei. Die Schafe, die eigentlich im Bereich des Golfplatzes in ihrem Stall hätten schlafen sollen, waren dort um 1 Uhr von ihrer Halterin als entlaufen gemeldet worden. Den „Fahndungsmaßnahmen“ hatten sich die Tiere zu diesem Zeitpunkt geschickt entzogen, informieren die Polizisten. Am Ende konnten die Ausreißer aber durch die glückliche Halterin wohlbehalten nach Hause verbracht werden.