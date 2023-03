Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

73,5 Millionen Euro will der Landkreis im kommenden Jahr für Jugendhilfe ausgeben, in diesem Jahr sind es etwa 66,6 Millionen Euro. Das geht aus dem neuen Haushalt für Jugendhilfe hervor, der von den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses am Dienstag ohne Diskussion und weitgehend ohne Fragen beschlossen wurde.

Die Einnahmen, etwa durch Zuschüsse, steigen um etwa zwei Millionen Euro auf rund 29,7 Millionen Euro, so dass der Kreis von den knapp sieben Millionen Euro Mehrausgaben rund 4,9 Millionen Euro selbst