Wegen einer Störung im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke waren Haushalte in Dackenheim, Weisenheim am Berg, Bobenheim am Berg und Herxheim am Berg am frühen Mittwochmorgen bis zu einer knappen Stunde ohne Strom. Die Ursache war laut Pfalzwerke ein defektes Kabel nach Erd- und Baggerarbeiten. Die Störung trat nach Angaben des Unternehmens um 3.23 Uhr auf, die Versorgungsunterbrechung dauerte in manchen Fällen nur eine Minute, in anderen bis zu 55 Minuten. Betroffen waren auch Teile von Großkarlbach, Kirchheim, Bissersheim und Battenberg.