Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für Berufseinsteiger ist wegen der Corona-Krise vieles anders. Auszubildende etwa in Restaurants und Hotels konnten kaum praktische Erfahrungen sammeln. Gerade in diesen Branchen herrscht Verunsicherung bei Schulabgängern und Betrieben. Wie stehen aktuell die Chancen auf eine Lehrstelle in der Region?

„Du möchtest Köchin oder Koch werden? Wir bilden aus. Bei uns im Gartenhotel Heusser erfährst Du eine qualifizierte Ausbildung in einem tollen Team.“ So wirbt aktuell das Gartenhotel