Das Landhaus Fluch in Seebach heißt nun Hotel Bad Dürkheim. Zwei bis zweieinhalb Millionen Euro investiert Reiner Heckel in Sanierung und Erweiterung des Hotels, das er 2014 von der Familie Fluch kaufte. Und das in einer nicht gerade günstigen Zeit.

Denn Heckel investiert gerade in einer Phase, in der es der Hotelbranche nicht gut geht. „Ich bin Optimist. Wir haben bestimmt auch wieder viele Jahrzehnte ohne Pandemie“, sagt der Unternehmer