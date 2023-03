Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aus dem Dreikampf um Platz vier, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt, ist in der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Nord ein Zweikampf geworden. Rot-Weiss Seebach II hat nach der 2:3-Derbyniederlage beim TV Ellerstadt keine Chance mehr. Eine bittere 0:6-Klatsche setzte es für den TuS Wachenheim in Königsbach.

TV Ellerstadt – RW Seebach II 3:2. Die Zuschauer sahen eine packende und spannende Partie, in der Seebach fast vom Anstoß weg die erste gute Möglichkeit