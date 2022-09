Am frühen Dienstagmorgen gegen vier Uhr hat die Polizei ein Auto aus dem Verkehr gezogen. Das Fahrzeug fiel den Beamten nach eigenen Angaben in der Mannheimer Straße auf. Auf die beiden Insassen (23 und 24 Jahre alt) kommt nun Ärger zu. Denn: Die Kennzeichen gehörten nicht zum Auto, sie sind zuvor in Gelsenkirchen entwendet worden. Außerdem hatten die beiden Männer im Auto Betäubungsmittel dabei.