1000 Euro hat die Online-Versteigerung eines Trikots des Dürkheimer Fußballprofis Tobias Sippel eingebracht. Das Geld kommt dem Mädchen zugute, das im September Mutter und Bruder bei dem schweren Verkehrsunfall zwischen Weisenheim am Berg und Kirchheim verloren hat.

Sippel hatte das Trikot seines aktuellen Arbeitgebers Borussia Mönchengladbach mit allen Unterschriften des Kaders zur Verfügung gestellt. Es war in den vergangenen zehn Tagen über das Online-Auktionshaus Ebay versteigert worden. Ein Trikot des Vize-Meisters Borussia Dortmund, das der Ludwigshafener Verein „Beats meets Charity“ gestiftet hatte, wurde für 301 Euro versteigert.

Geld ist bereits überwiesen

Wie Inititator Andreas Ernst sagte, seien die Trikots, die beide vom selben Bieter ersteigert wurden, bereits übergeben und das Geld an die Familie überwiesen worden.

Am Abend des 19. Septembers war ein 28-Jähriger mit seinem Jaguar auf der K1 zwischen Weisenheim am Berg und Kirchheim ins Schleudern geraten und mit einem entgegenkommenden Mitsubishi kollidiert. Dessen 31-jährige Fahrerin, ihr einjähriger Sohn und die 27-jährige Beifahrerin kamen dabei ums Leben. Das Mädchen überlebte. Die Ermittlungen der Unfallursache dauern an.