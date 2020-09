Es war ein guter Spieltag für die Dürkheimer Teams in der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Nord. Der TuS Wachenheim und der TuS Friedelsheim haben jeweils den ersten Saisonsieg gefeiert. Neuling TV Ellerstadt ist nach dem Erfolg über Mutterstadt II neuer Spitzenreiter, nur RW Seebach II musste sich mit einem Remis begnügen.

TuS Wachenheim – SG Forst/Ruppertsberg 4:0. Der TuS hat seine Pflichtaufgabe gelöst. „Die Laufbereitschaft war verbessert, die Körpersprache auch. Aber man darf diesen Sieg nicht überbewerten, dazu war der Gegner zu schwach“, relativiert Coach Michael Acker. Nach 27 Minuten brach Michel Egenolf den Bann. Er setzte sich rechts gut durch, zog nach innen und schloss mit dem linken Fuß ab. Die Gastgeber setzten nach und erhöhten mit einem Tor von Jan Weisenborn, der Egenolfs Zuspiel verwertete, auf 2:0 (30.). Als die Gäste bei einem Einwurf unaufmerksam waren, traf Marcel Münch zum 3:0 (40.). „In der zweiten Halbzeit haben wir im Gefühl des sicheren Sieges nur noch das Nötigste getan“, konstatierte Acker. Es gab nur noch ein Tor, als Gerrit Rohr einen an Münch verursachten Foulelfmeter verwandelte (87.).

TuS Friedelsheim – SG Dannstadt/Rödersheim 4:0. Mit einer vor allem kämpferisch guten Leistung fügten die Friedelsheimer ihrem Kontrahenten die erste Saisonniederlage zu. Nach einer rund 20-minütigen Anlaufzeit stellte Patrick Wetzler mit einem Distanzschuss die Weichen auf Sieg (26.). Die SG operierte überwiegend mit lang geschlagenen Bällen, scheiterte aber mehrfach am starken TuS-Torwart Kevin Otterbach. Das 2:0 markierte Ilker Cirt, der nach einem zu kurz abgewehrten Freistoß von Kevin Schatz aus dem Getümmel traf (35.). „Die Gäste machten viel Druck, aber wir haben eine gute Abwehrleistung entgegengesetzt“, freute sich Friedelsheims Spielertrainer Tobias Bartnik. Mit einem Kontertor gelang Cirt die frühe Vorentscheidung (46.). Er setzte auch auf Vorarbeit von Dominik Guttenberger in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 4:0.

Rot-Weiss Seebach II – TSV Königsbach 2:2. Die Platzherren hatten die Partie im ersten Abschnitt unter Kontrolle, ließen keine gefährliche Aktion des TSV zu. Das frühe 1:0, das Tobias Heim nach schöner Einzelleistung mit einem Schuss ins kurze Eck erzielte, gab den Rot-Weissen Auftrieb (8.). Außenverteidiger Adrian Pawlowicz, der sich immer wieder in den Angriff einschaltete, krönte seine gute Leistung, als er eine tolle Kombination mit dem 2:0 abschloss (29.). „In der zweiten Halbzeit haben wir den Faden verloren und konnten kaum noch Akzente setzen“, sagte Spielertrainer Christian Schwindinger. Als der Coach in der 80. Minute den Platz verließ, machte sich die fehlende Cleverness der jungen Truppe bemerkbar. Königsbach verkürzte (86.) und witterte Morgenluft. Seebach verursachte zu viele Freistöße in Strafraumnähe. Der erste klatschte an die Latte, aber beim zweiten zappelte der Ball im Netz (89.).

TV Ellerstadt – FG 08 Mutterstadt II 3:1. Der TVE zeigte im Vergleich zu den ersten beiden Partien ab der ersten Minute ein anderes Gesicht. „Mit unserer Aggressivität in den Zweikämpfen und dem schnellen Umschalten von Defensive auf Offensive haben wir Mutterstadt überrascht“, sagte TVE-Trainer Riccardo Coppola. Aus so einer Umschaltsituation entstand das 1:0, das der überragend aufspielende Marcel Pauli erzielte (36.). Auch danach bestimmten die Einheimischen die Partie. Als Leon Karns im Strafraum der FG regelwidrig gestoppt wurde, gab es einen Strafstoß, den Sven Urban zum 2:0 verwandelte (41.). Nach dem Wechsel bot sich ein ähnliches Bild. Ellerstadt überzeugte, und der bestens aufgelegt Karn erhöhte auf 3:0 (63.). Mutterstadt bäumte sich auf, konnte dem TVE aber nie wirklich gefährlich werden und kam nur noch zum 1:3 (72.).