Wegen zerstörter Wahlplakate ist die Weisenheimer CDU in Aufruhr: Nicht genug, dass in der Nacht zum Sonntag 20 Wahlplakate zerstört worden sind. In der nächsten Nacht sind die vom Ortsverband notdürftig reparierten Exemplare auch noch gestohlen worden.

„So etwas haben wir noch nicht erlebt“, sagt Ortsverbandsvorsitzender und Beigeordneter Harald Dauns am Montagnachmittag. „Die Plakate und Banner wurden gezielt mit Cuttermesser