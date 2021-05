Ein Verkehrsunfall ist dank eines aufmerksamen Zeugen aufgeklärt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde am Donnerstag gegen 8 Uhr ein in der Hauptstraße in Friedelsheim abgestellter Fiat Punto beschädigt. Eine 49-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta fuhr im Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Fiats ab und entfernte sich danach von der Unfallstelle. Am Fiat entstand ein Sachschaden in Höhe von 80 Euro. Der Verkehrsunfall sei jedoch durch einen Zeugen beobachtet worden, der die Polizei verständigte. Laut der Einsatzkräfte konnte er sowohl das Kennzeichen des Wagens als auch eine gute Beschreibung der Fahrerin abgeben. Dadurch wurde die Frau an ihrer Wohnanschrift im Bereich Neustadt ermittelt. Gegen sie wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.