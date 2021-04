Obwohl es am Mittwochmorgen stellenweise gefährlich glatt war, kam es laut Polizei zu keinen witterungsbedingten Unfällen in der Region. Die Räum- und Streudienste bei der derzeitigen Wetterlage besonders aufmerksam.Der Baubetriebshof der Stadt Bad Dürkheim hat derzeit 90 Tonnen Salz und 8000 Liter Sole auf Vorrat gelagert. Drei Fahrzeuge, ein Unimog, ein Ladog und ein 18-Tonnen-LKW sind für den Winterdienst aufgerüstet worden. „Weiterhin stehen vier Handstreugruppen mit jeweils drei Personen zur Verfügung“, informiert die Dürkheimer Stadtsprecherin Petra Wurm. Die Wintersaison beginnt für die Streu- und Räumdienste immer am 1. November, der erste Einsatz in der Stadt war am 28. November.

Nächtlicher Arbeitsbeginn

In der Verbandsgemeinde Freinsheim gibt es unterschiedliche Zuständigkeiten für den Winterdienst, berichtet Pressesprecher und Büroleiter Jörg Heidemann. Die Ortsgemeinden Weisenheim am Berg, Bobenheim am Berg und Kallstadt organisieren ihren Winterdienst selbst, da sind die Gemeindearbeiter im Einsatz. In Weisenheim am Sand übernimmt das der Bauhof. Auch in Freinsheim ist der städtische Bauhof im Einsatz. Allerdings bekommen sie Unterstützung vom Freinsheimer Bauunternehmen Schlatter. Die Firma kümmert sich beispielsweise um die Feuerwehrzufahrten und um die Hauptverkehrsachsen, erläutert Heidemann. Außerdem räumt das Unternehmen in Erpolzheim, Dackenheim und Herxheim am Berg.

„Wir sind jetzt im neunten Jahr für die Verbandsgemeinde im Einsatz“, berichtet Schlatter-Geschäftsführer Thomas Hammann. Bereits achtmal sei der Unimog diesen Winter schon ausgerückt. Das Fahrzeug sei mit Streuaufsatz und Schneeschieber ausgerüstet. Zur Not könne man auch mit zwei Fahrzeugen zur Stelle sein. Meist beginnt die Arbeit nachts zwischen ein und drei Uhr, damit morgens die Straßen passierbar sind. „Ein Umlauf dauert dreieinhalb bis vier Stunden, manchmal müssen wir auch zweimal fahren“, erklärt Hammann. Häufig werde präventiv gestreut, die Salzlauge sei geeigneter als reines Salz. „Die haftet auch bei trockener Kälte am Boden.“ Hammann schätzt die Vorräte derzeit auf 40 bis 50 Tonnen. „Das sollte bis Ende März reichen.“

Steile Straßen im Blick

Auch in der Verbandsgemeinde Wachenheim kümmern sich die einzelnen Ortsgemeinden um die Wintereinsätze. In Ellerstadt, Friedelsheim und Gönnheim ist der Gemeindemitarbeiter dafür zuständig. Für die Stadt Wachenheim ist der Bauhof im Einsatz. Bauhofsleiter Daniel Dobrodinsky berichtet, dass ungefähr 40 Tonnen Streumittel vorrätig sind. Mit dem Unimog werde ein Sole-Salz-Gemisch ausgebracht, mit einem Traktor und einem Handstreuer für die kleinen Wege werde Salz gestreut. Fünf bis sechs Einsätze seien es schon gewesen. Ein besonderes Augenmerk lege er auf die steileren Straßen rund um die Wachtenburg. „Dort kann es vermehrt zu Frostbildung kommen“, weiß Dobrodinsky.