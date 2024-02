Drei Unbekannte haben am Mittwochabend gegen Mitternacht in Freinsheim versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Weil sie bei der Tat in der Mozartstraße beobachtet wurden, schickte die Polizei nach eigenen Angaben mehrere Streifen. Die Täter konnten aber flüchten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 06322 9630.