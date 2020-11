Eine Mutter und ihre elfjährige Tochter wurden am Dienstag bei einem Auffahrunfall auf der B37 leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, stand die 36-Jährige gegen 16 Uhr mit ihrem Peugeot an der Ampelanlage Richtung Pfeffingen auf der Linksabbiegerspur. Ein 24-Jähriger wollte mit seinem Golf aus Richtung Bad Dürkheim in dieselbe Richtung und übersah nach Polizeiangaben vermutlich aus Unachtsamkeit die Rotphase der Ampel. Er bemerkte den vor ihm stehenden Peugeot zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 3800 Euro.