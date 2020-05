Die Hexennacht in Freinsheim hat ein Nachspiel. Weil der Weisenheim-Schriftzug, den die Sandhasen-Hexen in der Nacht zum 1. Mai auf Freinsheimer Weinbergsgelände platziert hatten, später mitsamt Weisenheimer Fahne in einem Klärbecken in den Freinsheimer Schlosswiesen gelandet war, hat die Verbandsgemeinde Strafanzeige gegen unbekannt gestellt. Das hat Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz (FWG) am Dienstag mitgeteilt. Laut Oberholz haben sich die unbekannten Täter unerlaubt Zutritt auf das Gelände der Werke verschafft: „Das kann nicht sein.“ Wie Pressesprecher Jörg Heidemann auf Anfrage am Mittwoch mitteilte, sei ein Video in den sozialen Medien aufgetaucht, in dem man die Schrift sowie eine Fahne im Klärbecken habe liegen sehen. Dieses Video habe man gesichert, ebenso die Beträge dazu. Die unbekannten Täter hätten nach dem Video-Dreh alles wieder mitgenommen. Zeugen des Hausfriedensbruchs habe es nicht gegeben.