Nach vielen Jahren mit Gewinn erwartet der AWB für die kommenden Jahre stetig steigende Defizite.

Das Minus, das der Abfallwirtschaftsbetrieb künftig erwartet, steigt bis hin zu 1,1 Millionen Euro für das Jahr 2027. Angesichts der Millionengewinne in den Vorjahren ist das sehr auffällig. Sicher sind die Zeiten unsicher. Doch auch in vergangenen Jahren schwankten die Preise, die für einzelne Abfälle, wie Papier oder Restmüll, gezahlt werden mussten. Zudem hat der AWB viele Millionen Euro für den Bau eines mehrstöckigen Verwaltungsgebäudes in Bad Dürkheim investiert, das auch von der Kreisverwaltung genutzt wird, sowie Deponien saniert und trotzdem Gewinne erwirtschaftet. Womöglich bedeuten die Minus-Prognosen für die kommenden Jahre, dass die Eigensammlung des Mülls doch wesentlich teurer werden könnte als derzeit gesagt wird.