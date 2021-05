Vier Menschen wurden bei einem Unfall auf der B271 am Donnerstagabend gegen 21 Uhr leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war ein 20-Jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim mit seinem Auto und drei Mitfahrern auf der B271 aus Grünstadt in Richtung Kallstadt unterwegs, als er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kollidierte mit einem Verkehrszeichen, mehreren Wingertpfosten und Rebzeilen und kam nach etwa 50 Metern am Fahrbahnrand zum Stehen. Alle Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.