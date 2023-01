„Auf dem Weg zu kleinen Picassos“ lautete der Titel meines ersten Artikels für die Zeitung. Fast 16 Jahre ist das inzwischen her – und dabei war der Berufsweg zur Redakteurin alles andere als von langer Hand geplant gewesen. Ein fieser Bandscheibenvorfall Mitte 20 hatte mir den studentischen Aushilfsjob als Messebauerin verhagelt. Und meine Eltern, die in Ludwigshafen wohnen, waren auf den Mitarbeiteraufruf der RHEINPFALZ für den wöchentlichen „Marktplatz“ aufmerksam geworden.

Kurz darauf schrieb ich erste journalistische Texte, redaktionelle Erfahrung sammelte ich als Werksstudentin der RHEINPFALZ-Tochter mssw. Ich verfasste Berichte über Kunstprojekte in Kitas, Rettungsassistenten mit Geburtshelferfähigkeiten, Bauruinen in Edigheim und Bohrpfahlgründungen für die heute längst eröffnete Rhein-Galerie in Ludwigshafen. Die Themen waren so vielfältig wie das Leben: Etwas anderes als Zuhören, Einordnen und Formulieren wollte ich seither nie mehr machen. Es folgten Praktika und ein Volontariat beim Mannheimer Morgen – danach war ich, unterbrochen von zwei Elternzeiten, als Redakteurin für die mssw in Landau und zuletzt sieben Jahre in Ludwigshafen tätig.

Pfälzerwald als Fixpunkt

Weit weg hat es mich dabei selten gezogen. Aufgewachsen bin ich im Ludwigshafener Norden, wo ich im Millenium-Jahr 2000 mein Abitur ablegte. Nach einer Schreinerlehre in Frankenthal wagte ich den Schritt ins vermeintlich brotlose Germanistik- und Geschichtsstudium auf Bachelor. Gewohnt habe ich zu jener Zeit in der Mannheimer Innenstadt, später im hessischen Odenwald. Doch die Ausflüge in den Pfälzerwald blieben zeitlebens wichtige Fixpunkte.

Schon als Kleinkind wackelte ich meinen Eltern hinterher auf Wurzelwegen durch den Wald. Später schlossen wir uns mit anderen Familien zusammen, noch später fuhr ich mit befreundeten Jugendlichen vor allem zum Klettern ins südpfälzische Wasgau. Ein gutes Jahrzehnt später, inzwischen war ich mit Familie in Gerolsheim heimisch geworden, erkundete ich die Pfade mit den eigenen Kindern – und schätzte gerade in Zeiten der Corona-Pandemie den nahen Pfälzerwald ganz besonders.

Ich freue mich auf Ihre Geschichten

Im Frühjahr 2020, als unversehens die Schulen schlossen, die Sonne aber nahezu wochenlang vom Himmel schien, verbrachten wir noch mehr Zeit als sonst draußen. Fernab von Menschenmassen und Trubel zog es uns zu Wanderungen Richtung Neustadt, zum Drachenfels, nach Höningen. Waren zeitlich nur kurze Touren möglich, peilten wir mit den damals fünf, sieben und neun Jahre alten Kindern auch immer wieder die Weilach an: Dort, nur wenige Fahrminuten von zu Hause entfernt, drehen wir gerne eine kleine Runde, toben, spielen, schauen, atmen.

In Zukunft darf ich nun auch mehrmals wöchentlich beruflich den Haardtrand ansteuern. Ich freue mich darauf, die Region, die ich bisher eher von oben aus dem Wald erblickte, von innen heraus kennenzulernen – ihre Einwohner und Feste, die politischen Strukturen, Handel und Gewerbe. Und nicht zuletzt natürlich vor allem Ihre Geschichten aus Bad Dürkheim und Umgebung.