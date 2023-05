Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fußball-Bezirksligist SV Weisenheim bewegt sich derzeit zwischen den Extremen. Eine Woche nach der 1:7-Heimpleite gegen den Ludwigshafener SC feierten die Blau-Roten beim ASV Maxdorf einen 8:1-Kantersieg, der höher hätte ausfallen können.

Sebastian Dumont sagte nach dem Debakel gegen den LSC, so hoch habe er als Trainer noch nie verloren. Das zieht die Frage nach sich, ob er denn jemals so hoch gewonnen habe, wie jetzt in Maxdorf.