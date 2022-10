Auf die Gründung der Verbandsgemeinde Freinsheim vor 50 Jahren hat am Donnerstag eine besondere Runde angestoßen: In der ehemaligen Scheune des Freinsheimer Altstadthofes traf sich der erste Verbandsbürgermeister Gottfried Nisslmüller (SPD) mit ehemaligen Verwaltungsmitarbeitern zu einem Umtrunk. Rund 30 „Ehemalige“ kamen gerne, um sich wieder zu sehen und von alten Zeiten zu schwärmen. Darunter auch die ehemaligen Abteilungsleiter Beate Raab (Bürgerdienste, Kita und Schulen) und Wolfgang Schmitt (Finanzen). Er wolle die fast 20 Jahre in Freinsheim nicht missen, betonte Nisslmüller. Er habe hervorragende Leute aus den Gemeinden übernommen.

Eine davon war Doris Mayer, die in Freinsheim in der ehemaligen Gemeindeeinnehmerei arbeitete und 1973 von der Reiboldstraße ins VG-Gebäude im früheren Obstmarkt in der Bahnhofstraße umzog. Rund 20 Leute hätten dort anfangs gearbeitet. „Unsere Haushaltspläne haben wir noch mit der Schreibmaschine getippt, das wäre heute gar nicht mehr vorstellbar“, erinnert sich die 67-Jährige. Nisslmüller habe es verstanden, auf die Mitarbeiter zuzugehen und auch den jungen Leuten eine Perspektive zu bieten, sagte Heinz-Peter Hopp, der 1986 in die Verwaltung kam. Maschinenschlosser Friedel Fuchs arbeitete sich zum Wassermeister hoch und Cäcilia Albert sorgte für saubere Büros.