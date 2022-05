Am Samstagvormittag wurde das vom Jugendkomitee der Stadt Bad Dürkheim auf den Weg gebrachte „Freiluft-Schach“ im Kurpark eingeweiht. Zum ersten Mal konnte auf dem Spielfeld zwischen Mercure-Hotel und Wasserrad gespielt werden. Die erste Schachpartie bestritten Mitglieder des Jugendkomitees und Stadtrats.

Das Jugendkomitee ist im Sport- und Sozialausschuss vertreten und setzt sich in der Stadt für die Erweiterung des Freizeitangebots für Jugendliche von 14 bis 27 Jahren ein. Der Calisthenics-Park hinter der Saline und der Grillplatz im Eppental gehen auf seine Initiative zurück. Die Vorschläge zur Mitgestaltung der Lebensräume in der Stadt werden jährlich bei einem Jugendkongress ermittelt, der in diesem Jahr am 26. Juni nachmittags auf der Wiese vor dem Jugend- und Kinderbüro (JuKiB) stattfindet.

Schlüssel für Figuren-Kiste im Mercure-Hotel

Die Nutzung des Freiluft-Schachfelds im Kurpark konnte pandemiebedingt erst jetzt verwirklicht werden. Dabei musste zunächst die Frage geklärt werden, wo und wie die großen Spielfiguren aufbewahrt und ausgegeben werden können. Die 32 Figuren werden in einer verschlossenen Kiste neben dem Spielfeld gelagert. Für die leihweise Überlassung des Schlüssels konnte das Mercure-Hotel als Ansprechpartner gewonnen werden.

Nach der zwanglosen Schlüsselübergabe durch JuKiB-Leiter Wolfgang Schmerer an Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) und die Weitergabe an Jugendkomitee-Sprecher Per Göttlicher konnte die erste Schachpartie starten. Individuelle Strategievorschlägen gab es von Mitglieder des Stadtrats und des Schachvereins Bad Dürkheim.