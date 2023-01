Am Samstag, 28. Januar, steigt der Turnerball des TV Dürkheim in der TVD-Turnhalle. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Ein „Muss“ für jeden Tanzfreudigen heißt es im Internetauftritt des Vereins. Mit Live-Band, Aufführungen und Tombola können die Besucher zu allen Standard- und Lateintänzen bis spät in die Nacht tanzen. Platzreservierungen und Kartenvorverkauf: TV Dürkheim, Eichstraße 13, Telefon 06322 7682, buero@tv-duerkheim.de, Öffnungszeiten: Montag 16.30 bis 18 Uhr, Dienstag, 9 bis 11.30 Uhr, Mittwoch 15 bis 17.30 Uhr.