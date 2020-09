Spätsommerspaziergang: Wo im Dürkheimer Forst ein Gedenkstein zum „Monopol“ wurde, führt ein Spaziergang um den knapp 430 Meter hohen Spitzkopf.

Los geht es am Parkplatz „Auf der Steig“. Gegenüber des Ruheforsts führt auf der anderen Seite der B 37 ein Waldweg direkt in nördliche Richtung. Markiert ist er mit dem weißen Punkt. Hier kommt man durch Mischwald mit hoch gewachsenen Bäumen, zu denen auch Weißtannen gehören. Die Stämme dieser beeindruckenden Bäume wachsen schnurgerade in die Höhe und zeigen schon die typisch weißgraue Borke älterer Exemplare. Zwischen den dunkel benadelten Tannenwipfeln sieht der Spaziergänger hier vor allem das hellere Blattgrün der Buchen.

Mehrmals biegt ein Weg nach rechts ab, man bleibt aber auf der Hauptstrecke. Sie führt zu einer Gedenktafel, die an einen früher hier tätigen Förster erinnert. Carl Theodor Heene, 1787 in Haßloch geboren, ließ an dieser Stelle einen Einschnitt im felsigen Bergrücken anlegen. Mit dem Durchlass erleichterte er den Transport geschlagenen Holzes. „Ausgeführt 1852“, verkündet die Inschrift im Sandstein dem Wanderer.

Ein Versprecher begründet den Namen

Daneben trägt ein Ritterstein des Pfälzerwald-Vereins die Aufschrift „Heenes Monopol“. Mit wirtschaftlicher Marktform hat der Ort natürlich nichts zu tun. Vielmehr soll der populäre Förster, als er für das Monument dankte, versehentlich von einem „Monopol“ gesprochen haben. Damit war der Felseinschnitt dauerhaft mit seinem eigentümlichen und originellen Namen geprägt. Nach wenigen Schritten kommt man an eine Wegkreuzung, an der eine einladende Sitzgruppe steht.

Noch folgt der Rundweg dem weißen Punkt. Rund einen Kilometer vom Ausgangspunkt entfernt zeigt ein Wegweiser die Strecke nach Frankenstein in südwestliche Richtung an. Dieser schmale Fußweg, markiert mit dem grün-roten Balken, verläuft auf den ersten Metern parallel, aber in umgekehrte Richtung zum Hinweg. Auch hier fällt als Unterwuchs die Besenheide mit ihren zarten rosa- bis purpurfarbenen Blüten auf. Selbst kleinflächige Bestände an Wegrändern bilden wichtige Pollen- und Nektarquellen. Dass sie von mehreren Arten von Wildbienen besucht und bestäubt werden, kann der Spaziergänger immer wieder beobachten. Noch andere sechsbeinige Waldbewohner gibt es zu entdecken: So erhebt sich in der Nähe der kuppelförmige Nestbau von Waldameisen.

Zweimal geht es dann noch über einen kreuzenden Weg hinweg. Erst an der nächsten Wegkreuzung verlässt man die grün-rot markierte Strecke und nimmt schließlich den nach links ansteigenden Pfad. Hier wirkt der Wald besonders licht, und der Boden ist bedeckt von weichem, aber allzu trockenem Moos. Wieder nach links kommt man kurz darauf auf einen breiteren Weg, der zurück zum Parkplatz führt.