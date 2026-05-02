Sonne satt, Salzluft gratis und Kunst in allen Facetten: Der Kunstmarkt rund um die Bad Dürkheimer Saline überzeugt mit Vielfalt und Atmosphäre. Ein Rundgang.

Es war einer dieser Tage, an denen alles passt. Die Sonne wärmte, ohne zu brennen, und vom Gradierwerk wehte eine frische, salzige Brise herab auf die rund 130 Stände, die sich wie eine kreative Perlenkette um die Saline reihten. Die Besucher flanierten entspannt, blieben stehen, kamen ins Gespräch – und reihten sich geduldig in die lange Warteschlange an den Eisständen. Währenddessen planschten Kinder vergnügt im Wasser und machten den Markt gegenüber dem Isenachufer zum generationenübergreifenden Vergnügen.

Trends in Acryl

Die Vielfalt der ausgestellten Werke war beeindruckend: Holzarbeiten, Betonguss und Metallobjekte trafen auf Acryl- und Ölmalerei, Zeichnungen und Grafiken auf Karikaturen, Mode- und Schmuckdesign auf Gartenaccessoires. Besonders im Bereich Acryl zeigten sich Trends: zum einen abstrakte Kompositionen hin zum Reliefhaften, zum anderen Acrylbilder in rund, die zugleich Uhren waren, und Miniatur-Motive zum Tragen als Schmuckstück.

Dicht umlagert war der Stand von „Soulshine“, wo Kundinnen ihre Ohrringe als Unikate selbst zusammenstellen konnten. Bei Goldschmiedemeisterin Anja Costabel schimmern Colliers aus Ringgliedern mit Tahiti-Perlen in der Vitrine, während Dagmar Falkenhagens Schmuck aus Papierperlen bewies, wie poetisch Tapetenreste-Recycling sein kann. Neu und auffällig präsentierte sich Kunstharzguss: Tische, Herzen und Reliefs mit Fantasy-Motiven, Acrylarbeiten mit Kunstharz – glänzend, farbintensiv, fast ein wenig magisch.

Beliebte Pfalz-Motive

Mit Weinmotiven und anderen Pfalz-Spezifika beschäftigten sich neben Malern auch Kunsthandwerker und Textilgestalter: Es gab ikonische Reben, Reliefs und Bilder, das Dubbeglas allgegenwärtig als Motiv auf Magneten, Postkarten, Gartenaufstellern oder gleich als Tisch.

Mit Augenzwinkern ist die Kollektion von „Pfalzglück“ zu betrachten: Schützen, Frotteemäntel, und Sweatshirts tragen Schriftzüge und Patchwork-Charme. Einen Hauch von Frankreich in die Pfalz brachte Jürgen Knies-Boulesteix mit seinen nass-in-nass gemalten Ölbildern.

Kunst am Ohr: handgefertigte Schmuck-Kreationen. Foto: Birgit Karg Der Kunstmarkt rund um die Saline war wieder ein Besuchermagnet. Foto: Birgit Karg Kunst an der Saline. Foto: Julia Plantz Die Besucher nahmen sich Zeit für die einzelnen Stände. Foto: Julia Plantz Werkstoff Wachs: Kerzen-Kreationen als Miniatur-Kunstobjekte. Foto: Birgit Karg Etwa 130 Aussteller waren dabei. Foto: Julia Plantz Buntes vor malerischer Kulisse. Foto: Julia Plantz Farbintensive Arbeiten wie diese zogen die Blicke auf sich. Foto: Julia Plantz Bestes Wetter zum Flanieren. Foto: Julia Plantz Foto 1 von 9

Fürs bunte Sommergefühl gab es handgemachte Boho- und Ibizamode mit popkulturellen Motiven von Frida Kahlo über die Heilige Maria mit Mickey Mouse. Beim Keramikatelier „Ofenwarm“ traf Spiegelei auf Fliegenpilz, und am Stand von „Tulpe Keramik“ konnte man sich einen nie verblühenden Maistrauß aus Glockenblumen zusammenstellen.

„Mal rumknoddeln und sehen was passiert“, so habe er mit Drahtgeflecht begonnen, sagt Wolfgang Müller. Der Gärtner aus Waldsee fertigt filigrane Schalen, Teelichter und Blüten aus Alu- und Lackdraht. Er gehört zu den Stammausstellern des Kunstmarkts, nicht zuletzt, wie er betont, wegen des besonderen Ambientes.

„Art of Therapy“ nennt Roger Graff seine Kunst. Auch er ist jedes Jahr dabei. Graff fotografiert digital, malt und nutzt KI als Kunstassistenten, was ihm bereits den Kunstpreis der Frankfurter Drei-König-Galerie eingebracht hat. Kunst helfe ihm, die eigene schwere Krankheit zu meistern – und das Zusammenwirken mit Gleichgesinnten: Seine Ehefrau ist mit eigenen Aquarellen und Kollegin Carmen Helfenstein mit Zeichnungen mit am Stand.

Genial und einfach sind die Gute-Laune-Objekte von Werner Scherer: Seine bemalten Holzwürfel mit bestärkenden Sprüchen zaubern ein Lächeln ins Gesicht. Luftige Metall- und Blechskulpturen aus Hasendraht und Japanpapier zeigten Konny und Herbert Koslowsky. Spektakulär war der Regenrohrdrache von Martin Ott aus Philippsburg – das Meisterwerk unter seinen Metall- und Blechskulpturen aus Titanzink.

Mehr als eine Schau

Die Natur als größte Künstlerin feierte Bodo Stötzer aus Gerretsried bei München: Seine Fotografien zeigten Details aus Landschaft, Flora und Fauna in stiller Poesie. Und am Stand von „Arinna Mosaikkunst“ fingen bleigefasste Glasbilder in modernen und historischen Motiven die Farben des Regenbogens ein.

Der Kunstmarkt an den Salinen war mehr eine Schau: Er war Einladung zum Schauen, Schmunzeln und Zugreifen. Ein 1. Mai, der zeigte, wie wohltuend Kunst sein kann – für Auge, Herz und manchmal sogar für den Kleiderschrank.