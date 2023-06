Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf dem Keschdeberg im Ludwigshain in Weisenheim am Sand sind fast keine Veranstaltungen mehr zulässig. Das musste Bürgermeister Michael Bähr-Burkhardt (CDU) dem Gemeinderat am Donnerstag mitteilen. Daraufhin kochten die Emotionen hoch. Auch eine Amtsniederlegung wurde gefordert.

Der Gemeinderat sollte am Donnerstag entscheiden, ob für den Keschdeberg eine artenschutzrechtliche Beurteilung und eine Natura-2000-Verträglichkeitsvorprüfung in Auftrag gegeben werden