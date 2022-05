Während des wöchentlichen Flohmarktes an den Salinen in Bad Dürkheim hat am Samstag gegen 9 Uhr der Polizei zufolge ein Handydieb zugeschlagen. Durch eine aufmerksame Zeugin konnte der 19-jährige Beschuldigte am Ausgang gestellt und zur Herausgabe des Mobiltelefons bewegt werden. Danach versuchte er erneut zu flüchten, konnte jedoch durch die hinzugerufene Polizeistreife aufgegriffen werden. Nach erfolgter Anzeigenaufnahme wurde dem jungen Mann ein Platzverweis für das Gelände ausgesprochen. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls ermittelt. Vor diesem Hintergrund rät die Polizei, bei solchen stark besuchten Veranstaltungen Wertgegenstände in verschlossenen Taschen eng am Körper zu tragen.