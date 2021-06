Sie ist nicht nur sprichwörtlich, die Taube auf dem Dach, sie schaffte es sogar zum Titel eines Films. Hier sitzen gleich vier von ihnen auf einem Dach am idyllischen Burgweiher von Friedelsheim. Es sind sogenannte Stadttauben, auch Straßentauben genannt. Natürlich könnten sie auch Dorftauben heißen. Männchen und Weibchen machen sich durch emsiges Gurren bemerkbar, das aber weniger laut ist als etwa das „hu huu hu“ der Türkentaube. Ob das gefiederte Quartett wohl ein bekanntes Sprichwort vervielfacht, nach welchem der Spatz in der Hand besser sei als die Taube auf dem Dach? Dabei reicht eigentlich schon eine einzige, um es anschaulich zu machen: Was man einigermaßen sicher in Händen hält, kann schon zufrieden machen. Auch wenn es unbedeutender oder gar minderwertiger erscheinen mag als etwas, das man kaum erreichen kann.