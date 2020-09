Am Sonntag hat sich eine Audifahrerin der Unfallflucht schuldig gemacht. Laut Polizei stieß sie in der Hauptstraße im Dürkheimer Stadtteil Leistadt im Begegnungsverkehr mit dem Außenspiegel ihres Audi A4 an den Außenspiegel eines verkehrsbedingt stehenden Seat Leon. Die 32-jährige Fahrerin des Seat hatte in ihrem Wagen eine Dashcam installiert, wodurch das Kennzeichen des Audi ermittelt werden konnte. Die Polizei ermittelt nun gegen die Unfallverursacherin wegen Unfallflucht und wer genau am Steuer saß. Verletzt wurde niemand. Am Seat entstand ein Schaden von 300 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.