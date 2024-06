Ein am Bahnhof in Bad Dürkheim abgestellter Audi wurde am Montag zerkratzt. Die Tat soll am Montag zwischen 8 und 9 Uhr passiert sein. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Die unbekannten Täter haben mit einem unbekannten Gegenstand die gesamte rechte Fahrzeugseite beschädigt. Laut Polizei entstand ein Schaden von 900 Euro.