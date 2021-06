Vermutlich beim Ausparken ist der Fahrer eines Audi A6 am Dienstag gegen 9 Uhr in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim mit seinem Auto gegen ein dort geparktes Taxi gestoßen. Laut Polizei beschädigte dessen Fahrzeugfront und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Taxifahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt gerade in der Apotheke, um Medikamente für einen Kunden zu besorgen. Den Schaden am Taxi beziffern die Beamten auf 200 Euro. Eine Zeugin beobachtet die Unfallflucht und informierte unverzüglich den Taxifahrer sowie die Polizei. Sie konnte sowohl das Kennzeichen des Audi als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Die Ermittlungen gegen den Täter wegen Verkehrsunfallflucht laufen. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.