Am Sonntag gegen 21.15 Uhr ist nach Angaben der Polizei ein noch unbekannter Autofahrer mit seinem Audi auf der Erpolzheimer Straße in Ellerstadt, in Höhe des Sportheims, gegen die Straßenlaterne auf der dortigen Verkehrsinsel gefahren. Dabei riss der vordere linke Reifen ab. Der Wagen kam an der Einmündung „In der Nauroth“ zum Stehen, der abgerissene Reifen traf ein entgegenkommendes Auto eines 25-jährigen Dürkheimers und beschädigte es. Der 25-jährige konnte seinen Wagen stoppen und wurde nicht verletzt. Der Unfallverursacher war in der Zwischenzeit von der Unfallstelle geflüchtet, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Bei den Ermittlungen fand die Polizei heraus, dass eine Person, bei der es sich um den Flüchtigen gehandelt haben dürfte, als Beifahrer in einen schwarzen Mercedes Coupe stieg und davonfuhr. Derzeit stehen die Personalien des Manns noch nicht fest, die Beamten ermitteln weiter und bitten Zeugen, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.