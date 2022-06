Ein Audi A4 wurde am Sonntag auf dem Wurstmarktplatz beschädigt. Gegen 15 Uhr bemerkte die Fahrerin des Audis, einen Schaden an ihrer Beifahrertür. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer eines anderen Wagens beim Ein- oder Aussteigen seine eigene Tür gegen den Audi schlug und anschließend wegfuhr. An der Beifahrertür entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.