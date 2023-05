Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Judith Hagen, Erste Beigeordnete der Stadt, ist die Wunschkandidatin, mit der die Grünen bei der Dürkheimer Bürgermeisterwahl im Juni 2023 antreten wollten. Die sagte jedoch ab, weil sie ihren Beruf nicht aufgeben will. In einer Mitgliederversammlung am Dienstag wurde entschieden, dass die Grünen keinen Kandidaten aufstellen werden.

Der Vorstand des Ortsverbands und die Stadtratsfraktion würden sich seit Monaten mit der Bürgermeisterwahl beschäftigen, berichtete Sibylle Heissler, stellvertretende Sprecherin des