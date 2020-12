An Heiligabend in die Kirche gehen und gemeinsam singen, auf diese liebgewonnene Tradition müssen Gläubige wegen Corona verzichten. Doch die Kirchengemeinden haben sich alternative Angebote ausgedacht.

In Dackenheim und Freinsheim wird in diesem Jahr ein Weihnachtsgottesdienst „to go“ angeboten. „Das ist ein Gottesdienst an jeweils fünf Stationen, der die Menschen durch Dackenheim und durch Freinsheim führt“, erklärt der Freinsheimer Pfarrer Martin Palm. Mit dem Dackenheimer Kindergottesdienstteam hat er die Dackenheimer Stationen entwickelt. Sie beginnen am Dorfgemeinschaftshaus und bieten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen vieles zu sehen und zu lesen, aber auch zu riechen und zu hören. Für eine der Stationen hat Presbyterin Patricia Hanewald beispielsweise echte Schafe in ihrem Kombi nach Dackenheim geholt, die dort auf einer Weide grasen dürfen.

In Freinsheim hat ein kleines Team mit Pfarrer Palm die Stationen gestaltet und aufgebaut. Sie beginnen im Turm der protestantischen Kirche. Hier gibt es für alle einen Flyer mit einer kleinen Karte. Dann geht es weiter zu den Stationen, die an der Freinsheimer Stadtmauer entlang aufgebaut wurden. „Unsere Schreinerei hat uns drei Krippenfiguren gebaut, die der Grundstock waren“, berichtet Palm erfreut. Später kamen noch Ochse und Esel hinzu sowie ein lebensgroßer römischer Soldat, der am Freinsheimer „Eisentor“ die Steuern eintreiben könnte.

Große Plakate führen zu vielen kleinen Schätzen

„Das mit der Kollekte ist natürlich ein Problem bei einem Gottesdienst wie diesem“, spricht Palm eine Schwierigkeit in Corona-Zeiten an. „Wir bitten herzlich alle, für Brot für die Welt eine Spende zu überweisen, denn Spendenboxen können wir nicht aufstellen.“

Der Pfarrer hat für die Dackenheimer und Freinsheimer Stationen insgesamt elf Großplakate gestaltet. Diese sind gespickt mit QR-Codes, hinter denen sich gesprochene Texte, Gebete, Segen und Musik verbergen – alles Eigenproduktionen. Die Corona-Regeln gelten selbstverständlich auch auf den Weihnachtswegen. „Es sollen nicht mehr als zwei Haushalte gemeinsam an einer Station stehen, die untereinander Abstand halten“, sagt Palm. „Im Freinsheimer Turm und in der Dackenheimer Kirche dürfen sich nur fünf Personen aus einem Haushalt aufhalten und müssen dort mit Rücksicht auf nachfolgende Gruppen eine Maske tragen.“

Der Dackenheimer und der Freinsheimer Weihachtsweg sind bis 27. Dezember geöffnet, in Dackenheim täglich von 10 bis 16 Uhr, in Freinsheim von 12 bis 18 Uhr, an Tagen ohne Gottesdienst auch schon ab 10 Uhr. „Besonders wird der Weg in Freinsheim, wenn die Dämmerung kommt“, verrät Palm. „Dann sind dort die Herrnhuter Sterne erleuchtet.“ Zwei Stationen kommen dann noch besser zur Geltung.

Gottesdienst online und per DVD

Das protestantische Pfarramt Kallstadt hat die geplanten Weihnachtsandachten im Freien an Heiligabend für Bobenheim, Erpolzheim, Herxheim, Kallstadt und Weisenheim am Berg aufgrund der verschärften Corona-Verordnungen abgesagt. Stattdessen wird ein Online-Gottesdienst aus den Kirchen aller fünf Orte ab 17 Uhr unter www.evkirche-kallstadt.de angeboten. Wer keinen Internetzugang besitzt, aber über ein DVD-Abspielgerät verfügt, kann sich bis 23. Dezember im Pfarramt unter Telefon 06322 1086 melden und bekommt am 24. Dezember eine DVD mit dem Gottesdienst zugestellt.

Die protestantische Kirchengemeinde Friedelsheim lädt an Heiligabend zu einem „Krippenspiel online“ ein, das ab 15 Uhr auf www.protkirche-friedelsheim.de zu finden ist. Von 12 bis 15 Uhr ist die protestantische Kirche zu einer meditativen Zeit geöffnet. Hier wird ebenfalls das „Krippenspiel online“ gezeigt. Alle Präsenzgottesdienste wurden wie in Ellerstadt coronabedingt abgesagt. Als weihnachtliches Zeichen läuten die Glocken um 15 Uhr, 17 Uhr und 21.30 Uhr. Die St. Ludwigskirche ist an Heiligabend vormittags ab 10 Uhr geöffnet, damit Familien mit Kindern die Krippe anschauen können.

Zur Sache: Gottesdienste an Weihnachten

Aus bekannten Gründen sind die Termine alle unter Vorbehalt zu sehen.

Protestanten

Schlosskirche Bad Dürkheim

Heiligabend: 15, 16.20, 17.40 Uhr

Christmette: 22 Uhr

Erster Feiertag: 10 Uhr

Zweiter Feiertag: 10 Uhr

Sonntag: 10 Uhr

Altjahresabend, 31. Dezember: 17 Uhr

Telefon 06322 5051, E-Mail kirchengemeinde.bad.duerkheim@evkirchepfalz.de. Einige Termine ausgebucht.

Grethen

Heiligabend: Christvesper: 22 Uhr

Telefon 06322 1873; Online-Gottesdienst: https://youtu.be/i33FxAWs

Hardenburg

Zweiter Feiertag: 9 Uhr

www.evkirche-hardenburg.de

Ungstein

Erster Feiertag: 10 Uhr

www.evkirche-ungstein.de

Leistadt

Zweiter Feiertag: 10 Uhr:

www.evkirche-leistadt.de

Weisenheim am Sand

Heiligabend: für Familien: 15, 16.30 Uhr, Spätgottesdienst: 22 Uhr

Telefon 06353 93129, E-Mail pfarramt.weisenheim.am.sand@evkirchepfalz.de

Ellerstadt

Zweiter Feiertag: 10.30 Uhr

Telefon 06237 2303, E-Mail pfarramt.ellerstadt@evkirchepfalz.de

Wachenheim

Heiligabend: 14, 16 und 22 Uhr

Erster Feiertag: 10.15 Uhr

www.evkirche-wachenheim.de, teilweise ausgebucht

Katholiken

Ludwigskirche Bad Dürkheim

Heiligabend

Christmette, 22 Uhr

Erster Feiertag: 10.30 Uhr

Zweiter Feiertag 10.30 Uhr

Weisenheim am Berg

Heiligabend: 18 Uhr

Wachenheim

Heiligabend: 18 Uhr

Weisenheim am Sand

Heiligabend: 22 Uhr

Ellerstadt

Heiligabend: Kinderkrippe: 16 Uhr, TV

Wachenheim

Erster Feiertag: 10.30 Uhr

Grethen

Erster Feiertag: 9 Uhr

Weisenheim am Sand

Zweiter Feiertag: 10.30 Uhr

Telefon 06322 982287,

www.kath-kirche-bad-duerkheim.com