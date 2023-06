208 Judoka: Die Dürkheimer Judovereinigung hat nach drei Coronajahren in der Sporthalle des Werner-Heisenberg-Gymnasiums erstmals wieder ihren internationalen Weinstraßenpokal ausgerichtet.

Es war bereits die 11. Auflage dieses Turniers. Die Wettbewerbe waren für Kämpfer der Altersgruppen U13, U15, U18 und Aktive ausgeschrieben. Für die U15-Judoka war es zugleich die Pfalzmeisterschaft, bei der die Qualifikationen für die südwestdeutschen Meisterschaften ausgetragen wurden, informiert die Judovereinigung.

Die Sportler kamen aus den Landesverbänden Pfalz, Rheinland, Saarland, Baden-Württemberg und Hessen. Sogar eine achtköpfige Mannschaft aus der Schweiz ist angetreten.

Von den Gastgebern gingen insgesamt sieben Sportler auf die Matte. Die Dürkheimer Judovereinigung plant für Juni 2024 den nächsten Weinstraßenpokal – dann an zwei Tagen mit allen Altersgruppen, also auch mit der Altersgruppe U11.

Nachwuchskämpfer in Limburgerhof

In Limburgerhof traten sechs Nachwuchskämpfer der Dürkheimer Judovereinigung im Turnier um den 2. Pfalzpokal für die Altersklassen U11 und die U13 an. Zwei Siege erkämpften sich hierbei Leonie Nieuwoudt als Doppelstarterin in der Altersklasse U11 und in der U13 sowie Bent Reinholt in der U11. Zweite Plätze belegten Lukas Jaworek und Mads Currlin. Dritte Plätze gingen an Carla Lehmeyer, Julius Kögler und Lukas Jaworek als Doppelstarter in der Altersklasse U13.

Ergebnisse

Alle Judoka der Dürkheimer Judovereinigung platzierten sich in Bad Dürkheim: U15: Robert Nieuwoudt 3. Platz, Johannes Jaworek 2. Platz;

U18: Adrienne Dalforno 1. Platz, Julius Banholzer 3. Platz;

Aktive: Valerie Wolf 2. Platz, Matthias Rosemann 2. Platz und Cathrin Welker-Nieuwoudt 1. Platz. rhp