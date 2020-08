Vermutlich durch ein vorbeifahrendes Auto ist am Mittwoch ein Auto in der Friedelsheimer Hauptstraße am linken Außenspiegel beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, hat sich der Unfallverursacher allerdings unerlaubt entfernt. Zum Unfall muss es im Zeitraum von 8 bis 15.30 Uhr gekommen sein. Die Geschädigte hatte ihren dunkelgrauen Hyundai I30 am Morgen in Höhe des Anwesens Nummer 58 abgestellt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322-9630 entgegen.