Am Mittwoch wurde zwischen 12 und 15 Uhr ein im Holzweg abgestellter Hyundai beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer während der Fahrt den Außenspiegel des Hyundais. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Am Außenspiegel soll ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro entstanden sein. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise zum Unfallverursacher unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de