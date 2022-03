Am Montagmorgen gegen 11 Uhr hat eine Mercedes-Fahrerin bei einem Parkmanöver den Außenspiegel eines geparkten Autos in der Dürkheimer Wasserhohl beschädigt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Frau fuhr weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 50 Euro zu kümmern. Weil ein Zeuge den Vorfall bemerkte, wird gegen die Wachenheimerin nun gegen Unfallflucht ermittelt.