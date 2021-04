Zwischen 6 und 16 Uhr hat am Montag nach Angaben der Polizei ein noch unbekannter Autofahrer in der Straße Wasserhohl in Bad Dürkheim einen geparkten BMW beschädigt. Vermutlich beim Vorbeifahren habe der Täter aufgrund zu geringen Abstands den Außenspiegel des BMW abgefahren und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Schaden beträgt 100 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise auf den Unfallflüchtigen unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.