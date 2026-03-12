Eine hohe Hürde in der Zweiten Basketball-Regionalliga wartet auf die SG TV Dürkheim/BI Speyer II im letzten Auswärtsspiel der Saison 2025/2026.

Am Sonntag, 18 Uhr, ist die Mannschaft um Trainer Carlos Hidalgo Guijo beim Tabellenzweiten TV Langen II zu Gast.

Die Hessen können auf eine bemerkenswerte Bilanz blicken – mit 16 Erfolgen aus bislang 20 Spielen. Der zweite Platz ist der Langener Zweitliga-Reserve bereits sicher. Allerdings können sie auf der Ziellinie nicht mehr in den Titelkampf eingreifen, da das Ausnahme-Team ACT Kassel weiterhin makellos die Liga anführt. Ein Überraschungserfolg der SG-Cracks erscheint unwahrscheinlich, da sie das Hinspiel im Dezember in Speyer deutlich mit 56:83 verloren hatten.

Vergangene Woche erlebten die bislang im gesicherten Mittelfeld agierenden Kurstadt-Korbjäger eine böse Bauchlandung beim Tabellenletzten MTV Kronberg. Eine Überschneidung mit einem Meisterschaftsspiel der ersten SG-Mannschaft in der Zweiten Bundesliga gibt es am Wochenende zwar nicht für die doppelt eingesetzten SG-Talente, doch auch in Bestbesetzung wird die Spielgemeinschaft die Außenseiterrolle in Langen nicht ablegen können.

„Das hatten wir uns vergangenes Wochenende in Kronberg natürlich ganz anders vorgestellt. Zumal wir zuvor gegen Topteam 1. FC Kaiserslautern eine Topleistung zeigten und einen hohen Sieg feierten. Am Ende zeigte aber auch dieses Spiel, wie ausgeglichen und kompetitiv diese Liga ist“, erklärte Carlos Hidalgo Guijo. „Wenn man nicht zu hundert Prozent bereit ist – in Sachen Konzentration, Intensität und Teamspiel –, wie das beim Schlusslicht MTV Kronberg der Fall war, dann kann man eben gegen jeden Gegner verlieren. In unserer Trainingswoche analysierten wir das Match und wollen aus den Fehlern lernen. Wichtig ist aber für unsere junge Mannschaft nach vorne zu blicken und weiter hart an sich zu arbeiten.“

Der spanische SG-Headcoach betrachtet dies als normalen Entwicklungsprozess bei den Talenten, die noch viele Potenziale entfalten können und auch solche Rückschläge in positive Energie umwandeln müssen. „Es stehen noch zwei Ligaspiele und das Top-Four-Finale im Rheinland-Pfalz-Pokal an.“ Hidalgo Guijo will auf den „letzten Metern“ nichts abschenken und jede Aufgabe seriös angehen: „Auch wenn wir das ganz große Ziel, den Klassenerhalt, bereits längst erreicht haben, wollen die Saison so gut wie möglich abschließen.“