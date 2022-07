Ein 22 Jahre alter Mann hat am späten Freitagabend gegen 23 Uhr am Dürkheimer Bahnhof einen 62-Jährigen beleidigt und leicht verletzt. Laut Polizei hatte der Ältere den Jüngeren vor der Attacke aufgefordert, keine Kieselsteine mehr gegen das Bahnhofsgebäude zu werfen. Der 22-Jährige trat daraufhin den älteren Mann gegen die Hand, wodurch dieser leichte Verletzungen am rechten Daumen erlitt. Außerdem verwendete der 22-Jährige laut Polizei üble Schimpfworte. Ein Polizeibeamter konnte den jungen Mann nach dessen kurzem Fluchtversuch festnehmen. Der Beschuldigte stammt aus dem Landkreis Bad Dürkheim, war stark betrunken und laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Polizei brachte ihn in eine Fachklinik. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt.