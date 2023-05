Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als die Flüchtlingswelle vor fünf Jahren auch Deutschland erreichte, wurde in Grünstadt die Alte Post in der Asselheimer Straße von der Stadt angemietet. Zwischen Kreis, Stadt und Vermieter wurde vereinbart, dass das Gebäude nach Ablauf des fünfjährigen Vertrags renoviert zurückgegeben wird. Dafür werden nun für Kreis und Stadt je 67.000 Euro fällig. Dem hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am Montag zugestimmt.

Zu den 135.000 Euro, die an den Vermieter gehen, weil er die Renovierung selbst übernimmt, kommen anteilsmäßig 1000 Euro Gutachterkosten für den Kreis