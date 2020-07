„Es läuft“ – so beschrieb André Schuff, Leiter des Sachgebiets Soziales, Schulen, Kindertagesstätten, Sport der Stadtverwaltung Bad Dürkheim, in der Sitzung des Sozialausschusses die Betreuung der Asylbewerber während der Corona-Pandemie.

60 Familien oder Einzelpersonen, die aufgrund des Asylbewerberleistungsgesetzes finanziell unterstützt werden, leben laut Schuff derzeit in Bad Dürkheim. Vor Beginn der Pandemie sei die Unterstützung auf Wunsch der Kreisverwaltung Bad Dürkheim monatlich bar ausgezahlt worden und die Betroffenen mussten sich das Geld im Rathaus abholen. 55 bekämen das Geld nun auf ein Konto überwiesen, die anderen fünf hätten kein Konto. Sie kommen weiter zum Rathaus, zu Beginn der Pandemie habe er ihnen das Geld mit einer Zange aus einem Fenster herausgegeben, erzählte Schuff.

Persönliche Kontakte wichtig

Zwar seien eigentlich persönliche Kontakte wichtig, doch habe auch der telefonische Kontakt gut funktioniert. „Wir führen mit den Leuten viele Telefonate“, so Schuff. Inzwischen würden Einige nach Terminvereinbarung und unter Einhaltung der Corona-Vorschriften wieder in das Rathaus kommen. „Alle halten sich an die Vorschriften“, lobte Schuff.

Probleme in den Wohnungen habe es in den vergangenen Wochen kaum gegeben, deshalb seien nur wenige Wohnungskontrollen erforderlich gewesen. Zwei neue Asylbewerber-Familien seien seit Beginn der Pandemie nach Dürkheim gekommen. Sie seien vorher in Quarantäne gewesen, so dass es auch hier keine Probleme gegeben habe.