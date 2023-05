Vorstand und Beirat wurden bei der Jahreshauptversammlung des ASV Weisenheim am Sand weitestgehend wiedergewählt. Iris Lischewski-Koch, zweite Vorsitzende, dankte der „motivierten Mannschaft“, berichtete aus den Abteilungen und über die Planung für 2023.

Der Sportverein bietet Line Dance, Eltern-Kind-Turnen, Bauch-Peine-Po, Tanzen für Paare, Boule, Beachvolleyball, Fußball-Billard, Murmeln und Kindertanzen an. Christel Reuther trainiert acht Gruppen, unter anderem Reha-Sport, der von den Krankenkassen finanziert wird. Über das Eltern-Kind-Turnen konnten laut Lischewski-Koch viele Mitglieder gewonnen werden, derzeit sind es 268. Laut Kassenwart Klaus-Peter Hartmann ist die finanzielle Basis durch Beiträge und Festivitäten gesichert. 2022 gab es elf Veranstaltungen, etwa ein Kinderbasar sowie Beteiligungen an Festen. Ende 2022 wurde das Projekt Digitalisierung abgeschlossen: Es gibt nun draußen eine benutzerfreundliche Schließanlage und die Möglichkeit, online an Sportgruppen teilzunehmen. Für 2023 ist ein Boule-Turnier mit Weißwurstfrühstück am Pfingstmontag geplant, außerdem Turniere sowie Teilnahme an Festen. Der Hartplatz wird saniert, Zaunelemente werden erneuert.

Der Vorstand

Vorsitzender: Helmut Müller; Zweite Vorsitzende: Iris Lischewski-Koch; Kassenwart: Klaus-Peter Hartmann, Schriftführerin: Bärbel Selzer, Pressewart: Iris Lischewski-Koch, Bärbel Selzer (kommissarisch); Jugendwartin: Sandra Schuss; Platzwart: Manfred Solisch; Beirat: Wolfgang Trost