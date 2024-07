Seit drei Jahren gibt es die Murmelgruppe unter dem Dach des ASV Weisenheim am Sand und am Samstag veranstaltet sie erstmals eine deutsche Meisterschaft. Das ist der vorläufige Höhepunkt eines Transformationsprozesses, der aus der Not geboren wurde.

Zum 27. Mal trifft sich die deutsche Murmelklicker-Elite am Samstag, um ihren deutschen Meister im Kuhlemurmeln zu ermitteln. Zum ersten Mal ist der ASV Weisenheim am Sand