Bad Dürkheim Astronomie-Vortrag: Wie hell ist der Himmel, wie hell sind die Sterne?
Einen Vortrag über das Licht des Himmels und seiner Objekte hat der Pollichia-Astronomie-Arbeitskeis Bad Dürkheim angekündigt. Bei dem Referat unter dem Titel „Photometrische Schmankerl“ erläutert der Astronom Elmar Schmidt, Ruheständler der SRH University Heidelberg, die Helligkeitsmessung oder Photometrie von Himmelsobjekten. Er wird dabei auch eigene Aufnahmen zeigen, so die Ankündigung.
Info
Der Vortrag findet statt am Donnerstag, dem 7.Mai um 19 Uhr im Vortragssaal des Pollichia Museums in Bad Dürkheim. Der Eintritt ist frei.