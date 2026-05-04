Einen Vortrag über das Licht des Himmels und seiner Objekte hat der Pollichia-Astronomie-Arbeitskeis Bad Dürkheim angekündigt. Bei dem Referat unter dem Titel „Photometrische Schmankerl“ erläutert der Astronom Elmar Schmidt, Ruheständler der SRH University Heidelberg, die Helligkeitsmessung oder Photometrie von Himmelsobjekten. Er wird dabei auch eigene Aufnahmen zeigen, so die Ankündigung.

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Der Vortrag findet statt am Donnerstag, dem 7.Mai um 19 Uhr im Vortragssaal des Pollichia Museums in Bad Dürkheim. Der Eintritt ist frei.