Schwarze Löcher stehen im Zentrum eines Vortrags des Pollichia-Astronomie-Arbeitskreises am Donnerstag, 12. Januar, um 19.30 Uhr im Vortragssaal des Pollichia Museums. Unter dem Titel „Wie kommen wir Neutronensternen und Schwarzen Löchern auf die Spur?“, will Rüdiger Staubert von der Universität Tübingen in einem persönlichen Bericht Einblicke über die Erfolge der Astronomie im Röntgenlicht in Deutschland und an der Universität Tübingen geben. Dabei geht es auch um Fragen nach dem Grund der Weltraumforschung und wie alles begann. Auch aktuelle Erkenntnisse von neuen Satelliten sowie die Röntgenastronomie werden Themen des Abends sein. Der Eintritt ist frei.