Der Pollichia-Astronomie-Arbeitskreis-Bad Dürkheim lädt am Donnerstag, 3. November, um 19.30 Uhr in den Vortragssaal des Pollichiamuseums zu einem Vortrag zum Thema: „Sofia – Die fliegende Sternwarte“ ein. Referent ist Martin Metzendorf von der Starkenburg-Sternwarte Heppenheim. Das besondere deutsch-amerikanische Gemeinschaftsprojekt war ein fliegendes Observatorium für Infrarot-Astronomie. Von Palmdale/Kalifornien aus hatte der Autor des Vortrags, die Möglichkeit, zweimal an Forschungsflügen teilzunehmen. Der Eintritt ist frei.