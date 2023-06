Massen von Blattläusen hat Helmut Koch am Kirschbaum in seinem Friedelsheimer Garten. Mit diesem Problem ist er nicht allein. Die winzigen Insekten vermehren sich stark, ernähren sich von Pflanzensaft und können enorme Schäden anrichten. In seinem Kirschbaum hat Koch aber auch Gegenspieler, und das sind ebenfalls hungrige und vermehrungsfreudige Insekten.

Bekannt ist der riesige Appetit von Marienkäfern und ihren Larven auf Blattläuse. Deswegen haben die farbenfrohen Tierchen bei Gärtnern auch ein hohes Ansehen und gelten als Glücksbringer. Vom Asiatischen Marienkäfer heißt es sogar, er würde im Vergleich zu unserem heimischen Siebenpunkt fünfmal so viele Blattläuse vertilgen.

Ein einziger dieser Käfer soll sage und schreibe jeden Tag zwischen 100 und 270 Blattläuse fressen. Für Gartenbesitzer Helmut Koch klingt das vielversprechend, denn Zweige und Blattwerk seines Kirschbaums sind gut besucht vom Asiatischen Marienkäfer. Die Art wurde in Europa als Nützling eingeführt und hat sich seitdem stark in der Natur ausgebreitet.

Leuchtende Farben zeigen fast alle Marienkäfer, damit Fressfeinde abgeschreckt werden. Der Asiatische Marienkäfer sieht dabei außerordentlich variabel aus. Trotz der vielen Abwandlungen von Farben und Punktezahl bildet er aber eine einzige Art. Wegen ihrer Vielfalt heißt sie auch „Harlekin-Marienkäfer“. Nicht immer sind die Tiere leicht von heimischen Marienkäfern zu unterscheiden. Helfen kann hier die Zeichnung auf dem Halsschild, wo meist ein größerer Weißanteil zu sehen ist.

Heimische Arten werden auch mal gefressen

Der Harlekin erweist sich als ausgesprochen konkurrenzstark. Zum einen vermehrt er sich schneller als etwa der Siebenpunkt. Zum anderen fressen sich die harmlos aussehenden Marienkäfer durchaus gegenseitig. In Versuchen zeigten sich die Larven des Asiaten dabei als erfolgreicher und fraßen jeweils die Larven heimischer Käfer.

„Wo sich der Asiatische Marienkäfer ausbreitet, gehen Arten wie der sogenannte Siebenpunkt stark zurück“, sagt der Landauer Insektenexperte Manfred Niehuis. „Ob er andere Arten völlig verdrängen oder auf lange Sicht zu deren Verschwinden führen wird, kann derzeit niemand mit Sicherheit sagen.“

Niehuis rechnet aber nicht damit, dass heimische Marienkäfer ganz verschwinden werden. Verschwinden sollen aber auch nicht die Blattlausfresser bei Helmut Koch. Um sie zu schonen, will er kein Gift gegen die Läuse spritzen. Und so können sich die hurtigen Käfer weiter über die unerwünschten Pflanzensauger hermachen.