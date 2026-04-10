Am Samstag tritt in „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) ein Künstler auf, dessen musikalisches Talent sich auch in Bad Dürkheim entwickelt hat: Giovanni Weisheit.

Während der Corona-Pandemie lebte Giovanni Weisheit in Bad Dürkheim. Da in dieser Zeit nicht nur Auftritte verboten waren, sondern auch das Weiterreisen, war die Familie Weisheit mit ihrem Zirkus in Bad Dürkheim gestrandet. Die Zeit nutzte Giovanni Weisheit, um seinen Gesang zu verbessern. Oft sang er alleine in seinem Wohnwagen oder während Spaziergängen mit seinem Hund Buddy im Bad Dürkheimer Bruch. Mittlerweile tritt er mit ihm in einer eigenen Zirkusnummer auf.

Damals war der Australian Shepard noch ein Welpe. In der Zeit der „Sesshaftigkeit“ – die Familie ist es ansonsten ja gewöhnt, immer nur kurz an einem Ort zu bleiben – knüpfte er, als man das wieder durfte, viele Kontakte in der Region, auch zu anderen Musikern. Weisheit organisierte Weihnachtskonzerte und erstellte am Handy Videos in den sozialen Medien.

Auf Instagram hat er inzwischen 24.000 Follower. So wurde auch Steve Mackey, ein Vocal-Coach auf ihn aufmerksam, der bereits mit Stevie Wonder gearbeitet hatte und bei Whitney Houston Background-Sänger war. Ihn besuchte er später in den USA. Außerdem trat Weisheit, als dies wieder möglich war, auf privaten Veranstaltungen auf – und als Straßenmusiker. Ein schwieriges Terrain, weil man das Publikum sofort gewinnen muss.

Nach der Pandemie gab der Familienzirkus in Bad Dürkheim eine Dankesvorstellung, bevor er wieder auf Tournee ging. Giovanni Weisheit trat damals als Trapezkünstler und Jongleur auf, in späteren Vorstellungen an anderen Orten zusätzlich mit Live-Gesang. „My Way“ von Frank Sinatra beendete jeweils die Show.

Schicksalsschlag im Jahr 2024

Bei einem Auftritt im Sommer 2024 in Kelsterbach folgte dann ein Schicksalsschlag: Weisheit stürzte vom Trapez, landete mit Rippenbrüchen und verletzter Lunge auf der Intensivstation. Doch für ihn war klar: Er möchte wieder in die Manege und ganz gesund werden. In der Zeit der Rekonvaleszenz konzentrierte er sich auf den Gesang: Seinen Unfall verarbeitete er in seinem ersten eigenen Song „Circus Of Our Lives“. Er entwickelte sich vom Cover-Sänger zum Singer-Songwriter. Mit dem Lied möchte der junge Mann allen Mut machen, die sich in einer schweren Lebenskrise befinden.

Inzwischen ist Giovanni Weisheit wieder fit, tritt am Trapez auf, als Jongleur und mit seiner Rola-Rola-Nummer. Außerdem hat er seine große Liebe gefunden: Vanessa Neigert. Die Retro-Schlagersängerin stammt wie er aus einer Artistenfamilie. Beide lernten sich auf einem Event nach dem Wiesbadener Weihnachtszirkus 2025 kennen, den Giovanni Weisheits Onkel betreibt. Neigert trat dort auf, und es funkte sofort.

Aktuell planen die beiden eine gemeinsame Karriere mit Gesang, auch im Duett und mit Auftritten, die Artistik und Gesang verbinden. Im Sommer sind mehrere Großprojekte mit Musik angedacht, einige gemeinsame Auftritte liegen bereits hinter ihnen. Neigerts Fernsehkarriere begann mit 16 Jahren bei einem Auftritt bei „Deutschland sucht den Superstar“, 2021 nahm sie noch an der TV-Show „Let’s Dance“ teil. Heute ist sie unter anderem von Auftritten im „Fernsehgarten“ bekannt.

Faible für 50er und 60er

Beide teilen ein Faible für die Musik und Kleidung der 1950er- und 60er-Jahre. Weisheit interpretiert die Lieder auf seine eigene Art, souliger, Richtung Retro-Pop. Außerdem mag er auch Jazz und Pop.

Aktuell entstehen neue, eigene Lieder, die die Partnerschaft verarbeiten wie „Hold Me Thrill Me“, aber auch Lieder in deutscher Sprache wie „Ich will für immer bei dir sein“. Deutsch singe er, weil er „etwas Neues“ ausprobieren wolle, und das auch besser verstanden werde, so Weisheit. Man käme schneller rein, Authentizität sei ihm zudem wichtig.

Giovanni Weisheit hat keine klassische Gesangsausbildung, ist aber in einer musikalischen Familie aufgewachsen. Als Spross eines Familienzirkusses ist er es gewohnt, von klein auf in der Manege zu stehen. Auch seine Schwester singt, sein Vater spielt Klavier und Schlagzeug, sein Onkel Trompete. Musik und Show sind ein fester Bestandteil seines Lebens. Das Spiel mit dem Publikum, die Bühnenpräsenz liegt der ganzen Familie im Blut. Nach jeder Vorstellung wird die Show besprochen, um sie weiter zu optimieren. Während jeder Saison entsteht ein neues Programm, das von der Familie selbst gestaltet wird.

In der Freizeit werden andere Zirkusse und Veranstaltungen besucht, Showformate im Fernsehen analysiert und Kontakte zu anderen Künstlern gepflegt. „Wenn man in dieses Künstlerleben hineingeboren ist, hat man neben Freude auch viel Druck. Man muss immer an sich arbeiten, braucht Disziplin und Ehrgeiz“, sagt Giovanni Weisheit. Nach seinem Unfall sei er aber lockerer geworden, weniger verbissen, er nehme das Leben intensiver wahr.

Italienisches Flair

An Bad Dürkheim mag er das nostalgisch-romantische italienische Flair. Die Stadt sei harmonisch, mit toller Energie und Stimmung, sagt Weisheit. Außerdem habe er die Spaziergänge im Dürkheimer Bruch und im Wald gemocht. An den Salinen käme man schön zur Ruhe, außerdem habe ihm die Anlage nach dem Unfall geholfen, wieder fit zu werden, als seine Lunge angegriffen gewesen sei.

Am Samstag ist Giovanni Weisheit in der dritten Folge der 22. Staffel von DSDS auf RTL zu sehen. Dann tritt er vor die Jury von Dieter Bohlen, Bushido und Isi Glück. Das Konzept der Show ist verändert, jede Folge zeigt ein abgeschlossenes Casting. Man sieht den ersten Auftritt und bei „Wackelkandidaten“ noch einen weiteren, bevor die Jury entscheidet, wer weiterkommt.

Termin

Dritte Folge der neuen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ mit Giovanni Weisheit am Samstag, 11. April, 20.15 Uhr, bei RTL.

